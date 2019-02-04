"Меня схватили за голову, сломали палец": полиция открыла производство из-за нанесения священнику УПЦ МП телесных повреждений на Тернопольщине

Об этом сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По словам Тракала, изначально в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) были внесены сведения по статье Уголовного кодекса о хулиганстве, однако после получения информации от медиков полиция переквалифицировала расследование конфликта возле церкви на нанесение легких телесных повреждений.

"Изначально по событиям в селе Гнездичное Тернопольской области сведения были внесены в ЕРДР по ст.296 (хулиганство). На основании полученной от медиков информации о причинении легких телесных повреждений священнику в результате конфликта расследование переквалифицировано на ст.125 УК (причинение легких телесных повреждений", - рассказал Тракало.

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По его словам, к медикам обратился священник УПЦ МП и сообщил о полученной в ходе инцидента травме.

Тракало рассказал, что в начале января текущего года церковная община с. Гнездичное приняла решение о переходе в Православную церковь Украины.

"Общины обеих конфессий договорились о поочередном проведении богослужений в местном храме. В воскресенье (3 февраля) из-за несогласования времени богослужения между представителями конфессий возникло противостояние, которое перешло в толчею. Одна из сторон при помощи своих соратников пыталась войти в церковь вопреки предварительной договоренности", - рассказал он.

По словам Тракало, на месте находились 25 полицейских райуправления полиции, которые обеспечивали правопорядок, сдерживали обе стороны, не допуская обострения конфликта.

В свою очередь, Информационно-просветительский отдел УПЦ МП сообщает, что в конфликте со сторонниками ПЦУ пострадал настоятель религиозного общины Стефан Балан. По словам самого священника, ему сломали палец.

"Меня схватили за голову, сломали палец. После этого вызывали скорую. Медицинские работники зафиксировали избиение всего тела - голова, грудь, руки", - рассказал Балан.

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По информации УПЦ МП, 13 января активисты провели собрание села, на которых часть присутствующих проголосовала за переход во вновь созданную ПЦУ, часть решила остаться в УПЦ МП. Сторонам удалось договориться о мирном сосуществовании, представители ПЦУ пообещали, что захвата храма не будет. Тем не менее, спустя некоторое время появилась информация о готовящейся провокации.

По словам священника, полиция была извещена о готовящихся противоправных действиях, но вмешалась в конфликт, приняв сторону провокаторов.

"Мы предупреждали администрацию, полицию, что планируется конфликтная ситуация - что-то делайте. Мы написали заявление, что нельзя вмешиваться в религиозные дела. Они собрали всех своих депутатов в пятницу, но ничего не решили. Может, побоялись, не знаю. Вот и произошла драка", - рассказал священник.

По информации УПЦ МП, в настоящее время храм опечатан.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.