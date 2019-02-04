Предприятие в Одесской области возместило государству почти 1,5 млн грн неуплаченных налогов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках расследования уголовного производства под процессуальным руководством областной прокуратуры было установлено, что руководитель одного из предприятий, которое занимается выращиванием и реализацией зерновых культур, с целью уклонения от налогообложения включал в состав налогового кредита по налогу на добавленную стоимость суммы средств по несуществующим финансово-хозяйственным операциям.

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Учитывая, что благодаря принятым в ходе расследования мерам нанесенный государству ущерб в сумме почти 1,5 млн грн возмещен в полном объеме, судом будет рассмотрен вопрос об освобождении подозреваемого от уголовной ответственности.