В ПЦУ перешли уже 204 прихода УПЦ МП, - Ирина Луценко

"На сегодняшний день, буквально за полтора месяца, в Украинскую православную церковь перешли около 204 приходов", - сказала И.Луценко на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По ее словам, данные статистики дают возможность прогнозировать, что до конца года в ПЦУ перейдут тысячи приходов.

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Как сообщается на сайте Религиозно-информационной службы Украины, по состоянию на 3 февраля из УПЦ (МП) в ПЦУ перешли 202 приходских храма и 2 кафедральных собора (Спасо-Преображенские соборы в Киеве и Виннице). При этом еще 2 февраля сообщалось о переходе в ПЦУ 162 приходских церквей.

Из 202 перешедших приходских храмов 44 – в Винницкой области , 32 – в Волынской, 28 – в Хмельницкой, 16 – в Житомирской, 14 – во Львовской области, 12 – в Ривненской, 11 – в Черкасской, 10 – в Тернопольской, 8 – в Черновицкой, 5 – в Киевской области, 4 – в Черниговской, по 3 – в Закарпатской, Харьковской и Ивано-Франковской, по 2 – в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях, по 1 – в Запорожской, Николаевской и Кировоградской областях.

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Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.