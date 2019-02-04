Афонский игумен Ефрем выразил поддержку ПЦУ: Украина заслуживает свою поместную церковь. ФОТО

Об этом со ссылкой на "Помисну" сообщает Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что Предстоятель ПЦУ Епифаний посетил старца в больнице.

Владыка поздравил отца Ефрема с прибытием в Украину и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Игумен, со своей стороны, выразил митрополиту Епифанию слова полной поддержки, отметив, что Украина заслуживает свою поместную церковь, а святейший Патриарх Варфоломей с особой теплотой и любовью относится к ней и ее новоизбранному Первоиерарху.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.