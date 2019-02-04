Пособник и организатор конвертационного центра предстанут перед судом в Ивано-Франковской области

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной

Как установило следствие, организатором предоставлялись услуги по минимизации налогов предприятиям реального сектора экономики различных регионов Украины путем оформления бестоварных операций от имени фиктивных субъектов хозяйствования. Общий объем оборота конвертцентра составил более 29 млн грн.

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Кроме этого, организатор "конверта" с целью прикрытия незаконной деятельности создал благотворительную организацию и кредитный союз, которые намеревался использовать в преступной деятельности для совершения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, однако довести свой умысел до конца не смог.

В ходе расследования наложен арест на изъятые у организатора конвертационного центра наличные средства и имущество подозреваемых в сумме 3 млн грн.

Сейчас следствием участникам группы инкриминируется совершение фиктивного предпринимательства и легализации (отмывания) доходов, за что им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества.