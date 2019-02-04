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04.02.19 14:03

Трое гражданских умерли во время допроса представителями "МГБ" на одном из КПВВ на территории "ЛНР", - разведка

В связи с тяжелыми условиями пересечения линии разграничения, на одном из КПВВ на территории "ЛНР" умерло три гражданских лица (мужчины) во время допроса представителями "МГБ".

разведка

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом говорится в сообщении ГУР.

"Российская оккупационная власть развернула активную информационную кампанию на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, с целью повышения мобилизационного потенциала за счет местного населения. Информационные мероприятия оккупантов сопровождаются регулярными сообщениями о перемещении военной техники ВС Украины для будто бы "дальнейшего проведения наступательных действий". Осуществляется запугивание людей "физическим уничтожением населения Донбасса" украинской властью", - сказано в сообщении.

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Как отмети в ГУР, указанные меры агрессора приводят к обратной реакции населения, которая заключается в желании уехать со временно оккупированных территорий и уклониться от прохождения службы в подразделениях оккупационных войск. В результате чего российской стороной ужесточен пропускной режим, с целью недопущения оттока мобилизационных ресурсов (лиц мужского пола) с т.н. "ДНР / ЛНР".

"В связи с тяжелыми условиями пересечения линии разграничения, на одном из контрольно-пропускных пунктов въезда / выезда (КПВВ) на территории "ЛНР" умерло три гражданских лица (мужчины) во время допроса представителями "МГБ"", - говорится в сообщении.

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