Вертолетную площадку Януковича пытаются отобрать у громады Киева, - Поворозник

Об этом заявил первый заместитель главы Киевской администрации Николай Поворозник, передает Цензор.НЕТ.
Он сообщил, что 24 января Хозяйственный суд Киева по иску "Амадеус Ко" вынес решение, которым запретил Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений и КП "Центр организации дорожного движения" совершать любые действия по управлению имуществом на Парковой дороге, 16-А.
"Имущество – это вертолетная площадка, построенная окружением Виктора Януковича через схему отмывания "грязных" денег на Парковой дороге. Там должен был приземляться беглый президент, прилетая из резиденции "Межигорье" в Администрацию президента на улице Банковой", - пояснил Поворозник.
Он также сообщил, что сегодня состоится заседание суда в данном деле и выразил надежду, что "досадная ошибка" будет исправлена.
"Мы ожидаем, что введенный в заблуждение суд, заседание которого состоится 04.02.2019 года в 15:00, исправит досадную ошибку и вернет КВЦ "Парковый" в управление городу. КГГА публично обращается в органы прокуратуры и полиции: мы готовы предоставить любую посильную помощь, чтобы довести до суда указанные выше криминальные производства. Мы убеждены, что в 5-ю годовщину Революции Достоинства возвращать Виктору Януковичу незаконно построенное и приобретенное имущество - апогей цинизма, к которому государство не должно иметь отношения", - подчеркнул Николай Поворозник.
Напомним, в октябре 2018-го в столичной прокуратуре сообщили, что вертолетную площадку Януковича передали в собственность громаде Киева.