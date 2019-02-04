Вертолетную площадку Януковича пытаются отобрать у громады Киева, - Поворозник

Об этом заявил первый заместитель главы Киевской администрации Николай Поворозник, передает Цензор.НЕТ.

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Он сообщил, что 24 января Хозяйственный суд Киева по иску "Амадеус Ко" вынес решение, которым запретил Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений и КП "Центр организации дорожного движения" совершать любые действия по управлению имуществом на Парковой дороге, 16-А.

"Имущество – это вертолетная площадка, построенная окружением Виктора Януковича через схему отмывания "грязных" денег на Парковой дороге. Там должен был приземляться беглый президент, прилетая из резиденции "Межигорье" в Администрацию президента на улице Банковой", - пояснил Поворозник.

Он также сообщил, что сегодня состоится заседание суда в данном деле и выразил надежду, что "досадная ошибка" будет исправлена.

"Мы ожидаем, что введенный в заблуждение суд, заседание которого состоится 04.02.2019 года в 15:00, исправит досадную ошибку и вернет КВЦ "Парковый" в управление городу. КГГА публично обращается в органы прокуратуры и полиции: мы готовы предоставить любую посильную помощь, чтобы довести до суда указанные выше криминальные производства. Мы убеждены, что в 5-ю годовщину Революции Достоинства возвращать Виктору Януковичу незаконно построенное и приобретенное имущество - апогей цинизма, к которому государство не должно иметь отношения", - подчеркнул Николай Поворозник.

Напомним, в октябре 2018-го в столичной прокуратуре сообщили, что вертолетную площадку Януковича передали в собственность громаде Киева.