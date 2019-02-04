В парламенте зарегистрировали законопроект о том, чтобы не пускать на выборы наблюдателей из России

О регистрации законопроекта сообщила в Фейсбуке одна из его соавторов, народный депутат Ирина Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"На согласительном совете призвала коллег, чтобы ВР поддержала позицию украинской дипломатии, и приняла законопроект, который сделает невозможным присутствие российских наблюдателей в международных миссиях", – говорится в сообщении.

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Во время заседания Согласительного совета ВР председатель парламента Андрей Парубий заявил, что законопроект о недопуске российских наблюдателей будет рассмотрен в ближайшее время, информирует УНИАН.

"Хочу поблагодарить за инициативу Ирину Луценко, и я думаю, что комитет его безотлагательно рассмотрит, и мы в ближайшее время можем его рассмотреть, чтобы не допустить каких-либо механизмов влияния Российской Федерации на украинские выборы"", – отметил Парубий.

Он также добавил, что, по его мнению, "здесь спрятана главная угроза для выборов".

Напомним, ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что наблюдатели из России не будут допущены на выборы президента Украины. По его словам, МИД не будет регистрировать наблюдателей из РФ. Климкин надеется, что точно также поступит и ЦИК.

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Его коллега из РФ Сергей Лавров в ответ заявил, что россияне будут наблюдать за выборами в составе групп от ОБСЕ. По словам Лаврова, они уже получили приглашение от ОБСЕ.

По словам координатора избирательных программ гражданской сети "ОПОРА" Ольги Айвазовской, в Украине пока нет законодательных механизмов для того, чтобы не допустить участия граждан РФ в наблюдении за выборами президента. При этом, по словам Айвазовской, у россиян могут возникнуть проблемы при пересечении украинской границы.

Как сообщал Цензор.НЕТ, право наблюдать за выборами президента Украины получили уже 139 общественных организаций.