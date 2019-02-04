В России школьники падают в голодные обмороки, - результаты проверки

Во время проверки выяснилось, что ранее такие факты не регистрировали, чтобы проводить расследований, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Правда".

В восьми школах области выявлены нарушения в организации питания детей. Так, в поселке Барзас кормят только 89 из 216 учеников местной школы. При этом пища скудная: 30 января детям давали гороховое пюре с тушенкой, булочку и чай, а 31 января — рыбный суп из консервов, кекс, компот. Кроме того, в школе Барзаса нет медработника.

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В поселке Кунеево не обеспечены питанием 40 детей, кроме того, там обнаружено воровство продуктов сотрудниками. В селе Пашково вода не пригодна для питья, а для обогрева помещения используются электроплиты.

При этом заместитель губернатора Кемеровской области утверждает, будто бы школьников, не охваченных питанием, в регионе нет. Скандальную ситуацию изучают в Следственном комитете России.

О систематических голодных обмороках в школах региона детский омбудсмен Дмитрий Кислицын заявил 23 января на заседании областного совета. По его словам, в обмороки падают дети из сельской местности, у родителей которых нет денег, чтобы накормить ребят с утра завтраком или дать 50 рублей на школьный обед.

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А депутат Госдумы Олег Шеин сообщил тогда, что подобные инциденты происходят по всей России.