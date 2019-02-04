В поддержку конституционных изменений о курсе в ЕС и НАТО уже собрано более миллиона подписей, - Герасимов

Об этом на согласительном совете сообщил председатель фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Лидер фракции БПП отметил, что сегодня более 60% украинцев поддерживают вступление Украины в Европейский Союз: "Чтобы напомнить депутатам, что требования неизменности европейского пути — это не формальная статистика, Общественная организация "Солидарность " проводит всеукраинскую акцию по сбору подписей под обращением к народным депутатам в поддержку изменений в Конституцию Украины. На сегодня собрано более одного миллиона подписей украинцев!".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Батькивщина" начала кампанию по подкупу избирателей и сбору их персональных данных, - глава фракции БПП Герасимов. ВИДЕО

"Перед нами стоят амбициозные задачи по углублению сотрудничества с НАТО и ЕС, усилению обороноспособности государства и повышения социальных стандартов. Ключевой задачей для украинского парламента является окончательное принятие предложенных Президентом Украины Петром Порошенко изменений в Конституцию относительно неуклонного курса на членство в НАТО и ЕС (рег. № 9037). Это решение, я уверен, в четверг будет иметь поддержку более чем 300 украинских парламентариев. Мы продемонстрируем всему миру реализацию целенаправленного прагматического курса Украины на приобретение полноправного членства Украины в Евросоюзе и Организации Североатлантического договора ", — заявил Артур Герасимов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Рада рассмотрит конституционные изменения о курсе в ЕС и НАТО 7 февраля, - Парубий. ВИДЕО

"Ключевой задачей для украинского парламента на этой пленарной неделе является окончательное принятие предложенных Президентом Украины Петром Порошенко изменений в Конституцию относительно неуклонного курса на членство в НАТО и ЕС (регистрационный номер 9037)", - отметили в политсиле.