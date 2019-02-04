Власти Индонезии обвинили Россию в попытках вмешаться в выборы

Президент Индонезии в ходе предвыборного митинга обвинил оппозицию в распространении российской пропаганды, что, по его словам, "привносит с собой бесконечные потоки лжи и клеветы". Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.

Россия отвергает обвинения в том, что она пытается повлиять на исход предстоящих президентских выборов. Посольство РФ в Джакарте в понедельник, 4 февраля, назвало подобные обвинения безосновательными. Россия принципиально не вмешивается во внутренние дела и кампании по выборам в других государствах, подчеркнули в российском диппредставительстве.

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Выборы главы государства в Индонезии – одном из крупнейших в мире государств с населением в 250 млн человек – состоятся 17 апреля. 57-летний Видодо добивается переизбрания на второй срок. Так же, как и на прошлых выборах пять лет тому назад, его соперником является отставной генерал Прабово Субианто, которому сейчас 67 лет.

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На предыдущих выборах Видодо одержал победу с небольшим перевесом. Согласно опросам, он опережает Субианто и на этот раз. Президентские выборы в Индонезии проводятся в один тур.