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04.02.19 16:54

Действия ряда экс-министров обороны могут быть квалифицированы как госизмена, - Луценко. ВИДЕО

В Украине займутся проверкой деятельности всех бывших министров обороны и руководителей Генштаба с 1991 по 2014 год. Цель проверки – определить, кто из них стал "генератором уничтожения военного потенциала" украинской армии.

Об этом на заседании ВСК Верховной Рады заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.

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Он отметил, действия бывших министров обороны, руководителей Генштабов "могут колебаться от достаточно легкой статьи о халатности…. А можно выйти и на статью о государственной измене".

По его словам, это дело станет "политическим приговором" для причастных к разоружению украинской армии. В частности, Луценко заявил, что по состоянию на 1991 год Украина имела достаточный военный потенциал, третий в мире ядерный арсенал. "14 июля 2005 правительство по представлению министра обороны приняло решение об утверждении перечня военного имущества ВСУ, которое может быть отчуждено. Этот перечень составляет целый том страниц с двух сторон. Для интереса, по представлению министра обороны избыточными были, например, все радиоприемники типа Р382, Р355, все парашютные системы", – сказал генпрокурор.

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"Оказались избыточными танки типа Т-72, ​​Т72А, Т-72АК, Т-72Б1. Продавались сотнями. Также с точки зрения министра обороны 2005 оказались избыточными 122 мм самоходная гаубица 2С-1 - 100 штук, 122 мм гаубица Д-30 - 200 штук. 152 мм самоходная гаубица 2С-3, 2С-3М - 104 штуки. 152 мм пушка 2А-6 - 42 штуки. 152 мм пушка Д-20 - 79 штук. 203 мм орудие "Пион" - 39 штук. 85 мм пушка Д-44 - 288 шт. "Ураганов" - 40. "Градов" - 60, "Градов-1" - 18", – отметил Луценко.

Также в  период 2005-2009 гг. при содействии министров обороны были проданы все радиоприемники, парашютные системы, танки типа Т-72, ​​активно продавались по ценам автомобилей пушки "Пион" и "Грады".

"Фагот", "флейты" все это было признано избыточным и в 2014 году нам остались пушки афганского периода - 152 мм, которые слава Богу, не додумались объявить избыточными ", - заявил Луценко.

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"По каким ценам это продавалось? В 2005-2007 Комплекс "Бук" выводился с вооружения и продавался по цене 1 млн 214 тыс. гривен, его реальная цена, которую легко узнать в любых экспертных справочниках - составляла около 10 млн гривен. Танк Т-72 продавался за какие позорные 199 тыс.гривен, кто помнит курс доллара, то может легко убедиться, что танк был немного дешевле чем "Фольксваген", при рыночной цене танке более чем в 2 миллиона гривен. БМП-1, который не есть одним из более новых вооружений при цене более чем в 2 миллиона гривен продавался по 63 тысячи гривен ", - рассказал о расценках на военную технику Юрий Луценко.

"Боевой вертолет за 743 тысяч гривен продавался цене чуть более среднего автомобиля и меньше чем внедорожник, при том что цена его составляла - 8,2 млн гривен", - добавил Генеральный прокурор.

Генпрокурор показал слайды, на которых показано, по какой цене распродавались танки, вертолета и другая военная техника.

В 2005-2007 гг. году пост министра обороны занимал Анатолий Гриценко, в 2007-2009 гг. - Юрий Ехануров, в  2010 -2012 гг министром обороны был Михаил Ежель, в 2012 - Дмитрий Саламатин, а в 2012-2014 гг. Павел Лебедев.

Председатель ВСК нардеп  Иван Винник заявил, что в период, когда министром обороны был кандидат в президенты Анатолий Гриценко (2005-2007 годы), происходил масштабная распродажа за бесценок военной техники с украинской армии.

"Этот период характеризуется масштабным распродажей военной техники и вооружений. Десятки, тысячи, сотни единиц бронированной техники противовоздушной обороны были распроданы за копейки", - сказал Винник.

Расследование уголовного производства поручено Государственному бюро расследований.

Как сообщила заместитель главы ведомства Ольга Варченко, речь идет о статье 367 (служебная халатность), 364 (злоупотребление властью), 111 (государственная измена) и 425 (халатное отношение к военной службе) Уголовного кодекса.

В то же время, сотрудница ГБР отметила, что следствие касается "принятия на протяжении 2000 - 2014 лет управленческого решений и осуществления организационных мероприятий по реформированию Вооруженных Сил Украины, что привело к значительному снижению уровня обороноспособности государства".

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