Армия Украины разрушалась в четыре этапа усилиями бывших министров обороны - Гриценко, Саламатина и Лебедева, - Винник

Об этом во время заседания ВСК по фактам подрыва обороноспособности государства в 2004-2017 годах заявил нардеп Иван Винник, сообщает "Цензор.НЕТ".



"Первый этап - это министры обороны Шкидченко, Марчук. Он характеризовался уничтожением стратегического потенциала нашего государства, уничтожением ракетных войск стратегического назначения, уничтожением стратегической авиации, полностью разрушением систем ракетного вооружения, которое способно нести ядерные заряды. Стратегические возможности нашего государства были разрушены ориентировочно в период 1994-2004 гг.", - сказал Винник.



Далее начался период системного разрушения компонентов сухопутной, морской, противовоздушной обороны государства, когда министром был Анатолий Гриценко. Этот же период характеризуется масштабной распродажей военной техники и вооружений.



"Он (период. - Ред.) характеризуется разрушением логистической составляющей, материально-технической базы, системы пищевого обеспечения, квартирного обеспечения. То есть, сначала было разрушено все, что касается обороны и техники, а дальше фактически добивали нашу армию. Ну и последний период - это период министров обороны с российским гражданством - Саламатин и Лебедев. Их задача, которая реализовывалась при содействии руководства Генерального штаба в то время, - полностью уничтожение системы оперативных командований. Украина разделена на два оперативных командных округа - северный и южный", - отметил Иван Винник.