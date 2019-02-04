Лукашенко распорядился принять "исчерпывающие меры" для укрепления границы

Об этом сообщает БелТА, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Лукашенко, учитывался рост негативных факторов, в числе которых - незаконная миграция, наркотрафик и контрабанда.

"Перед Госпогранкомитетом поставлена задача увеличить до необходимого штатную численность. Беспрецедентный шаг, но национальная безопасность - важнейший фактор", - отметил он.

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Лукашенко также распорядился принять "исчерпывающие меры" по увеличению и созданию новых подразделений на границе.

"Особенно то, о чем мы с вами договаривались, - возрождение или усиление маневренных групп. Это те группы, которые находятся всегда в резерве руководителей пограничных отрядов и в считанные минуты выдвигаются на направления вероятного движения противника, если там обострение ситуации", - уточнил он.