В России наврали о росте экономики, - "Коммерсант"

Схему мошенничества в российском статистическом ведомстве вскрыло при помощи экспертов издание "Коммерсант", сообщает Цензор.НЕТ.

Росстат по итогам 2018 года оценил рост строительной индустрии в 5,3 процента. При этом по итогам ноября в годовом выражении отрасль росла всего лишь на 0,5 процента. Аналитики пришли к выводу, что ведомство просто "нарисовало" этот рост, которого на самом деле не было.

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Фальшивая статистика положительно сказалась и на ВВП России по итогам 2018 года: Минэкономразвития уже отчиталось, что данный показатель вырос на 2 процента вместо изначального прогноза в 1,8 процента.

Примечательно, что Росстат подведомственен министерству экономического развития, главой которого является Максим Орешкин. При этом в самом ведомстве никаких странностей в подсчетах не заметили.

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"Со строительством дело очень хитрое. В некоторые месяцы пересмотр в номинале составляет несколько десятков миллиардов рублей. Такие "досчеты" не объяснить чем-то осмысленным. Похоже на некие статистические фокусы", — цитирует издание аналитика Игоря Полякова из ЦМАКП.

Издание отмечает, что все возможные моделирования ситуации не позволяют добиться тех результатов, о которых рапортует Росстат. Подобные статистические уловки были выполнены для того, чтобы соответствовать указам президента России Владимира Путина.

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В декабре 2018 года бывший глава Росстата Александр Суринов подал в отставку, он возглавлял ведомство с 2009 года. При нем Росстат неоднократно обвиняли в фальсификации данных, причем пик обвинений пришелся на период после того, как ведомство перешло в подчинение министерству экономического развития. В настоящий момент Росстат возглавляет бывший чиновник Минэкономразвития Павел Малков, который обещал реформировать ведомство.