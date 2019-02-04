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04.02.19 17:54

ЦИК зарегистрировала Бондаря кандидатом в президенты

Центральная избирательная комиссия 4 февраля зарегистрировала лидера партии "Видродження" Виктора Бондаря кандидатом в президенты Украины.

ЦИК зарегистрировала Бондаря кандидатом в президенты

Об этом сообщает пресс-служба политсилы, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Бондаря, на президентские выборы он идет с программой, основными направлениями которой являются развитие украинской промышленности и экономики в целом, повышение авторитета Украины на международной арене.

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"Моя цель - возрождение Украины, прежде всего украинской экономики. Моя цель - это борьба с бедностью за лучшую жизнь и будущее наших граждан. Я хочу, чтобы все украинцы жили не просто, как в Европе, а лучше, чем в Европе. Для реализации этих планов у меня есть экономическая программа и конкретный план действий", - подчеркнул народный депутат

Напомним, 4 февраля Центральная избирательная комиссия завершила прием документов для регистрации кандидатов в президенты на выборы 31 марта. За все время в комиссию поступили документы от 89 лиц.

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