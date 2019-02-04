Часть войск США останутся в Сирии, чтобы защитить Израиль, - Трамп

Об этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал в интервью телеканалу CBS News, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы будем там, мы будем оставаться. Мы должны защитить Израиль", – сказал Трамп. "Мы защищаем мир. Мы тратим больше денег, чем кто-либо когда-либо тратил в истории".

Президент США также сообщил, что он планирует сохранить войска в Ираке. "Я хочу иметь возможность наблюдать за Ираном", – сказал он. "Иран – настоящая проблема".

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После этого президент Ирака Бархам Салех заявил, что Багдад не давал Трампу разрешения следить за Ираном со своей территории.

Трамп также утверждает, что американцы освободили от ISIS 99% территорий. Он сказал: "Когда я пришел к власти, Сирия была заражена ISIS. Вся Сирия. И сейчас у вас – очень мало ISIS, халифат фактически разгромлен".

В декабре 2018 года израильские официальные лица выразили тревогу по поводу неожиданного решения Трампа вывести 2000 американских военнослужащих из Сирии, в то время как Иран подбирается все ближе к северной границе.

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Ожидается, что 2000 американских военных покинут Сирию в течение 2–3 месяцев.