ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты Костанчуку - в программе хочет ввести смертную казнь и презумпцию виновности для чиновников

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение принято на заседании комиссии в понедельник.

ЦИК указала, что в своей предвыборной программе Т.Костанчук предлагает ввести смертную казнь и снять презумпцию невиновности для государственных служащих. В ЦИК отметили, что в программе Т.Костанчука фактически усматривается призыв к насилию и дискриминации в отношении госслужащих как отдельной категории лиц.

Кроме того, в Комиссии напомнили, что применение смертной казни противоречит Конституции Украины.

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