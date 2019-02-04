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04.02.19 18:39

Украина признает Гуаидо главой единого демократически избранного органа власти Венесуэлы, - МИД

МИД Украины отреагировал на события, происходящие в Венесуэле.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщаетя на официальном сайте МИД.

В сообщении отмечается: "Украина признает Хуана Гуаидо главой единого демократически избранного органа власти Венесуэлы - Национальной ассамблеи, а также лидером демократической оппозиции.

Поэтому от него и других руководителей политических сил Венесуэлы зависит возвращение к демократическому управлению в стране, в частности путем достижения договоренностей о проведении демократических и сертифицированных международными наблюдателями выборов.

Украина призывает делать все возможное для предотвращения силовых методов решения политического кризиса и, как следствие, противодействия экономической катастрофе, которая уже приводит к гуманитарным проблемам и страданиям венесуэльского народа".

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