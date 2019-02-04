Украинскому моряку Эйдеру в СИЗО "Матросская тишина" предоставили заключение врача, в нем - маркеры гепатитов В и С, - адвокат Маркова

Об этом она написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на публикацию ее коллеги Николая Полозова.

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"Андрей принес эпикриз, который ему выдали при выбытии из "Матросской тишины". Далее просто цитата: "Anti-HCV - положительный от 20.11.2018, HBsAg положительный от 20.11.2018", - сообщает Маркова.

Отметим, что Anti-HCV - маркеры (специфические иммуноглобулины к белкам вируса) гепатита С, а СHbsAg (австралийский антиген) - один из маркеров гепатита B. Их наличие свидетельствует о возможной инфицированности.

Адвокат также отмечает, что в указанную дату моряков еще не захватили и анализы у них в российском СИЗО никак не могли взять. В то же время, ранее российское следствие представляло справки, которые не содержали информации о гепатите.

"Сегодня у Андрея повторно взяли анализ крови. Посмотрим, какие результаты будут на сей раз. Надеюсь, что врачи в "Лефортово" будут куда более адекватными", - отмечает адвокат.

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

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