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04.02.19 19:32

В НСЖУ заявили об обстреле помещения киевской региональной организации. Полиция опровергает

Национальный союз журналистов Украины заявляет об обстреле офиса своей Киевской региональной организации.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

НСЖУ сообщает, что в ночь на 1 февраля из огнестрельного оружия стреляли в окно.

"В полиции заявили, что удивляться нечему: помещение в самом центре Киева, на улице Крещатик, где стрельба - не редкость. В городе в последнее время выяснения отношений с использованием огнестрельного оружия (а по предварительным выводам, речь идет именно о боевом, а не травматическом оружии) встречается довольно часто", - рассказала ответственный секретарь столичной организации НСЖУ Алла Малиенко.

По ее словам, предварительно, убытков оценивают в 15-20 тысяч гривен.

В пресс-службе столичного управления Нацполиции заявили, что информация о том, что повреждения окна в здании Национального союза журналистов Украины в Киеве произошло вследствие выстрела из огнестрельного оружия не подтвердилась.

"Проводится проверка для установления обстоятельств повреждения окна. Решается вопрос о правовой квалификации события ", - отметили в полиции.

Правоохранители отметили, что после сегодняшнего обращения женщины в Шевченковский райотдел за повреждения внешнего стеклопакета в здании в центре Киева на место отправилась следственно-оперативная группа. Факт повреждения задокументировали, с места происшествия ничего не изымали.

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