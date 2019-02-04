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04.02.19 19:38

Банду, торговавшую наркотиками под руководством полицейского, ликвидировали на Днепропетровщине, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с подразделением внутренней безопасности полиции под процессуальным руководством военной прокуратуры Днепропетровского гарнизона разоблачили организованную группировку, которая специализировалась на сбыте наркотиков.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что группу наркоторговцев, в состав которой входили жители города Каменское, возглавлял работник местного отдела полиции. Злоумышленники наладили поставки наркотических средств и психотропных веществ из других регионов Украины и создали разветвленную сеть сбыта опия и марихуаны на территории региона.

Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов противоправной деятельности участников группировки. Во время санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили в помещениях фигурантов дела партию наркотиков, "черную бухгалтерию" и другие вещественные доказательства.

Сейчас четырем злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, двух из них задержаны согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконной деятельности". 

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Банду, торговавшую наркотиками под руководством полицейского, ликвидировали на Днепропетровщине, - СБУ 01
Банду, торговавшую наркотиками под руководством полицейского, ликвидировали на Днепропетровщине, - СБУ 02

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