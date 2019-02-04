С начала года 44 пациента направили на лечение в зарубежных клиниках за бюджетные деньги, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Такое решение приняла Комиссия Минздрава Украины по вопросам направления для лечения за границей во время первого заседания в 2019 году, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

На лечение 40 пациентов будет потрачено около 115 миллионов гривен из государственного бюджета, а лечение еще четырех пациентов будет осуществлено за счет остатков средств, находящихся на счетах иностранных клиник (около 334 тыс. долл. США).

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По бюджетной программе КПКВК 2301360 "Лечение граждан Украины за рубежом" Министерству здравоохранения Украины в Госбюджете на 2019 года предусмотрено почти 690 млн грн.

Напомним, в 2018 году принято положительное решение и произведена оплата для лечения 278 украинцев. Это на 19% больше чем в 2017 году и всего за всю историю независимой Украины. Благодаря усилиям команды МЗ Украины в 2018 году по бюджетной программе "Лечение граждан Украины за рубежом" использовано более 653 млн грн, что на 263 млн грн больше, чем было предусмотрено в Государственном бюджете на 2018 год.

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