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04.02.19 21:38

"У нас нет генерального прокурора. Есть балабол", - Гриценко про обвинения Луценко в распродаже вооружения. ВИДЕО

Кандидат в президенты, экс-министр обороны Анатолий Гриценко отвергает все обвинения генпрокурора Юрия Луценко в распродаже военного имущества по бросовым ценам в 2005-2007 гг.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире телеканала "НАШ", который принадлежит экс-регионалу Евгению Мураеву. 

Гриценко отметил: "Очень печально, что у нас нет генерального прокурора. Вот просто нет. Есть балабол, есть человек, который без высшего образования, хотя бы немного научился читать документы, законы.

Они знают прекрасно, что ни один министр - от первого до сегодняшнего, не имеет права ничего продавать, они же это знают, но продают компании, руководителей которых назначает президент своим указом. Они - вне министерства обороны. Названия этих компаний сейчас: "Укроборонпром", "Укрспецэкспорт" - никакого отношения министр к ним не имеет. Деньги в министерство от продажи не идут".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее  генпрокурор Юрий Луценко рассказал о ценах, по которым распродавалась военная техника при разных министрах обороны до 2014 года, отметив, что  " танк Т-72 был немножко дешевле, чем "Volkswagen".

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