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04.02.19 22:15

За последние 5 лет из армии дезертировали 8976 военнослужащих, 6916 из них - изменники, оставшиеся в Крыму, - ВСУ

С 2014 года открыто 2632 дела по статье 408 (дезертирство) УКУ, по 399 из них уже вынесены приговоры.

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Такие данные содержатся в ответе на запрос журналистов издания "ГОРДОН" управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"По оперативным данным Главного управления Военной службы правопорядка ВСУ, в период с 2014-го по 2019 год по ст. 408 (дезертирство) Уголовного кодекса Украины в Единый реестр досудебных расследований внесены данные о 2632 уголовных правонарушениях в отношении 8976 военнослужащих, по которым принято 399 судебных решений", – сказано в документе, полученном 4 февраля.

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В управлении подчеркнули, что 6916 человек из общего числа военнослужащих, подозреваемых в дезертирстве, – военные, которые не вернулись из оккупированного Россией Крыма.

В 2015 году главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявлял, что с начала антитеррористической операции на Донбассе открыто 16 тыс. производств по статье "дезертирство".

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16 января 2019-го на заседании комитета Верховной Рады первый замминистра обороны Иван Руснак сообщил, что из Вооруженных сил Украины дезертировало 9268 военных.

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