Суд отказал Гриценко в удовлетворении иска к ЦИК по доступу к реестру избирателей

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", об этом заявил уполномоченный представитель А.Гриценко в ЦИК Руслан Чернолуцкий.

Такое решение суд принял на заседании в понедельник.

В своем иске А.Гриценко требовал признать противоправными действия ЦИК, которая разрешила ему работать с базой данных реестра избирателей только в помещении комиссии и с использованием ее оборудования.

А.Гриценко просил суд обязать ЦИК предоставить ему электронную копию базы данных Госреестра избирателей с возможностью удаленного доступа к ней со своего собственного оборудования.

А.Чернолуцкий отметил, что на данное решение будет подана апелляция в Верховный суд Украины в течение ближайших двух дней.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Гриценко подал в суд на ЦВК из-за реестра избирателей. ДОКУМЕНТ