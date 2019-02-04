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04.02.19 22:37

Суд отказал Гриценко в удовлетворении иска к ЦИК по доступу к реестру избирателей

Шестой апелляционный административный суд отказал в удовлетворении иска лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко к Центральной избирательной комиссии Украины в связи с отказом предоставить ему, как кандидату в президенты, возможность работать с Государственным реестром избирателей.

Суд отказал Гриценко в удовлетворении иска к ЦИК по доступу к реестру избирателей

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", об этом заявил уполномоченный представитель А.Гриценко в ЦИК Руслан Чернолуцкий.

Такое решение суд принял на заседании в понедельник.

В своем иске А.Гриценко требовал признать противоправными действия ЦИК, которая разрешила ему работать с базой данных реестра избирателей только в помещении комиссии и с использованием ее оборудования.

А.Гриценко просил суд обязать ЦИК предоставить ему электронную копию базы данных Госреестра избирателей с возможностью удаленного доступа к ней со своего собственного оборудования.

А.Чернолуцкий отметил, что на данное решение будет подана апелляция в Верховный суд Украины в течение ближайших двух дней.

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