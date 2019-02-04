Савченко перевели в Лукьяновское СИЗО, - сестра

Об этом Вера Савченко написала в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Надежду Савченко бросили в Лукьяновское СИЗО. Значит, быстро, до выборов, хотят скрыть Надежду из Киева. Сообщил Красный Крест", – написала Вера Савченко.

Лукьяновское СИЗО расположено в Киеве на ул. Дегтяревской.

Экс-народного депутата Надежду Савченко подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".

Сама Савченко, комментируя данные обвинения, заявила: "Я планировала показать власти то, что может быть. Я начала создавать сюрреализм".

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Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность Савченко и дала разрешение на ее задержание и арест.

После такого решения Надежда Савченко была задержана в помещении ВР и доставлена в следственный изолятор СБУ.

3 февраля 2019 года сестра Надежды Савченко подала в ЦИК документы для регистрации экс-депутата кандидатом в президенты Украины.