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04.02.19 23:03

Пожилая женщина умерла от осложнений гриппа на Львовщине, - Минздрав

Вторую смерть от гриппа зафиксировали специалисты областного Лабораторного центра Минздрава Украины во Львовской области.

больница,пациент

Как сообщил заместитель директора областного Лабораторного центра Олег Когут, на этот раз болезнь унесла жизнь 66-летней женщины - жительницы Львова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Женщина лечилась и умерла дома. Поэтому специалисты устанавливают, какими осложнениями сопровождалось течение болезни. Однако патологоанатомическое исследование установило, что она была поражена вирусом гриппа типа А, который перешел в вирусную пневмонию", - отметил Когут.

Как сообщал Укринформ, первая смерть от гриппа в области была зафиксирована 17 декабря 2018 года. Тогда от осложнений этой болезни умер 51-летний мужчина в Мостисском районе.

В области на карантин, обусловленный гриппом, уже закрыты 103 школы, однако в областном центре, где вирусная инфекция тоже набирает обороты, вводить карантин в школах и детсадах не спешат.

Как отметила директор департамента гуманитарной политики горсовета Галина Сличная, с целью "прерывания цепочки" заболеваемости учебный процесс будет приостанавливаться в тех учебных заведениях, где 20 и более процентов детей отсутствуют по причине заболевания ОРВИ.

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