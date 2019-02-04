Пожилая женщина умерла от осложнений гриппа на Львовщине, - Минздрав

Как сообщил заместитель директора областного Лабораторного центра Олег Когут, на этот раз болезнь унесла жизнь 66-летней женщины - жительницы Львова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Кировоградщине от осложнений гриппа умер человек, - Минздрав

"Женщина лечилась и умерла дома. Поэтому специалисты устанавливают, какими осложнениями сопровождалось течение болезни. Однако патологоанатомическое исследование установило, что она была поражена вирусом гриппа типа А, который перешел в вирусную пневмонию", - отметил Когут.

Как сообщал Укринформ, первая смерть от гриппа в области была зафиксирована 17 декабря 2018 года. Тогда от осложнений этой болезни умер 51-летний мужчина в Мостисском районе.

В области на карантин, обусловленный гриппом, уже закрыты 103 школы, однако в областном центре, где вирусная инфекция тоже набирает обороты, вводить карантин в школах и детсадах не спешат.

Как отметила директор департамента гуманитарной политики горсовета Галина Сличная, с целью "прерывания цепочки" заболеваемости учебный процесс будет приостанавливаться в тех учебных заведениях, где 20 и более процентов детей отсутствуют по причине заболевания ОРВИ.

Также читайте: За неделю в Украине от гриппа умерло 6 человек, с начала эпидсезона - 25, - Минздрав