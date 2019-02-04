После гуманизации законодательства в украинских тюрьмах, рассчитанных на 200 тысяч человек, находится 50 тысяч заключенных, - Петренко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телканала "Прямой" в ток-шоу "Эхо Украины" рассказал Павел Петренко.

"На самом деле, знаете, человек, совершивший преступление, он действительно ограничен в свободе передвижения. Но он остается со своим человеческим достоинством и с теми правами, как и у любого: правом, в первую очередь, на жизнь, право на определенную свою свободу, физическую в том числе ... То, что мы получили в наследство советскую систему тюрем - это факт. То, что на сегодняшний день происходит гуманизация отношения к преступникам - это так же факт. Простой пример. на сегодняшний день в украинских тюрьмах, рассчитанных где 200 000 человек, находится всего-навсего 50 000 человек. Это то, что является следствием гуманизации законодательства", - сказал он.

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