Верховная Рада поддержит изменения в Конституцию о курсе в ЕС и НАТО на заседании в четверг, - Порошенко

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал в понедельник вечером в программе "Свобода слова" в эфире телеканала ICTV.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комитет Верховной Рады поддержал изменения в Конституцию, закрепляющие курс Украины на вступление в ЕС и НАТО

Президент подчеркнул, что голосование за изменения в Конституцию о стратегическом курсе Украины - это украинская система распознавания: "свой - чужой, украинец или русский".

Напомним, спикер Верховной Рады Андрей Парубий также предложил народным депутатам на заседании в четверг, 7 февраля, рассмотреть вопрос внесения изменений в Конституцию Украины о закреплении стратегического курса страны в ЕС и НАТО.

22 ноября 2018 года за принятие в первом чтении соответствующего законопроекта №9037 проголосовали 311 депутатов при минимально необходимых 226.

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