В Украине разработают бюджетную программу по обеспечению жильем участников боевых действий, - Кабмин

Об этом сегодня договорились министр по делам ветеранов Ирина Фриз и заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

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Во время встречи речь шла о программах как государственного, так и регионального уровня по обеспечению жильем военнослужащих, ветеранов, а также внутренне перемещенных лиц. Кроме того, стороны обсудили имеющуюся программу "Доступное жилье".

По словам руководителя государственного учреждения Госмолодежьжилье Сергея Комнатного, на сегодняшний день существует четыре общегосударственных и 106 региональных государственных программ по обеспечению жильем граждан Украины.

К сожалению, отдельной бюджетной программы, которая касалась бы участников АТО/ООС, внутренне перемещенных лиц, нет. Поэтому возникает насущная необходимость в разработке общей государственной программы, которая бы касалась именно этих категорий граждан.

Во время встречи Ирина Фриз и Лев Парцхаладзе инициировали совместным письмом обратиться в Министерство финансов по разработке и внедрению новой программы обеспечения жильем ветеранов АТО/ООС, внутренне перемещенных лиц.

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