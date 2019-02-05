Врачи больницы Семашко утверждают, что состояние крымского татарина Бекирова позволяет ему находиться в СИЗО, - адвокат Ладин

В документе говорится, что ряд заболеваний, имеющихся у Эдема Бекирова не препятствуют его нахождению в СИЗО, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу "Крымская солидарность".

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"Данное заключение было вынесено на основе взятых анализов, во время пребывания на трехдневном медицинском обследовании в больнице им. Семашко города Симферополь. Эдему Бекирову 59 лет, у него 1-я группа инвалидности, нет ноги и четыре шунта в сердце. У Эдема Бекирова очень слабое здоровье, что явно препятствует его содержанию в СИЗО.

Ранее, адвокатом и родственниками Бекирова сообщалось о том, что в условиях антисанитарии камеры СИЗО, у него начали появляться гнойные раны, стали беспокоить одышка и кашель, боль в области сердца, а также судороги", - говорится в сообщении.

Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе.

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Бекирова обвиняют по ст 222 ч 2 и 222.1 ч 2 УК РФ, хранение и передача взрывчатых веществ и боеприпасов. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова на два месяца. Он будет находиться за решеткой до 11 февраля 2019 года. Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с данной ситуацией.