Россия не решится пробивать сухопутный коридор в оккупированный Крым, - Stratfor

Украинская служба Радіо Свобода взяла интервью у Юджина Чаусовского - старшего аналитика по вопросам Евразии американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, которая известна своими экономическими и геополитическими прогнозами о событиях в мире, к которым прислушиваются в высоких кабинетах в США и Европе, передает Цензор.НЕТ.

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"Должен сказать, что сценарий наземного коридора в Крым или Приднестровье крайне маловероятен в данный момент. Думаю, если Россия собиралась сделать столь серьезный военный шаг, то это, скорее всего, уже произошло бы в самом начале конфликта. И учитывая, что за последние год-два ситуация все же стабилизировалась, думаю, это делает еще более маловероятным, что Россия пойдет на такие действия. В то же время отмечу, не думаю, что такое развитие событий следует полностью исключить. Могут возникнуть внешние факторы, которые способны повлиять на это решение, как и на конкретные цифры", - отметил аналитик.

По его словам, в первом докладе о возможных военных сценариях в Украине в 2015 году, организация оценила, что России понадобится от 20 до 30 тысяч солдат для создания российского "сухопутного моста" в Крым и примерно в два раза больше - от 40 до 60 тысяч человек, чтобы достичь Приднестровья.

"Думаю, эти цифры до сих пор правильные. Но все очень зависит от того, на какие именно действия пойдет Россия. А еще - от внешних обстоятельств. Прежде всего, насколько США и страны НАТО поддержат Украину в военном плане. Это определит и количество военнослужащих, и тип войск, которые Россия может задействовать при таком сценарии", - сообщил Чаусовский.

Он подчеркнул, что после захвата РФ понадобятся еще несколько тысяч военнослужащих, чтобы удержать территорию.

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"Сложно назвать точную цифру, поскольку это будет зависеть от конкретных обстоятельств, но явно потребуются еще десятки тысяч солдат, чтобы удержать эту территорию, защищать ее. И это была бы изнурительная позиционная война против украинских сил и, возможно, сил, поддерживаемых НАТО. В случае, если Россия попытается пробить более широкий коридор, в Приднестровье, это могут быть сотни тысяч солдат - или даже более того. Для России это было бы очень серьезным военным присутствием, если бы она решилась это сделать", - уверен эксперт.

Чтобы противостоять этой атаку, потребуется почти полное участие всех Вооруженных сил Украины, а также, вероятно, - поддержка со стороны США или НАТО, прежде всего, что касается военной подготовки и материально-технического обеспечения.

"Отразить столь мощное нападение, с военной точки зрения, это была бы проблема. Украинские Вооруженные силы, к сожалению, не сравнятся с российскими (по количеству солдат и имеющейся военной техники. - Ред.). Все также будет зависеть от уровня поддержки, которую Украина может получить от Запада и НАТО, но я сравниваю обычное вооружение.

В то же время, обратите внимание на тот факт, что до сих пор Россия действовала (и военными средствами, и косвенно) только в таких местах, как Крым или восточная Украина, потому что это имеет максимальную политическую поддержку (внутри самой страны. - Ред.) и военных действий, и силовых решений. Но если она выйдет за рамки этих территорий, например, если речь о "наземном коридоре", то в зависимости от того, как далеко это зайдет, все становится менее жизнеспособным и благоприятным для российского политического климата. Таким образом, если мы увидим войну на истощение с Украиной или временные военные действия, Россия столкнется с огромными внутренними проблемами", - констатирует Чаусовский, добавляя, что существует целый ряд угроз, источником которых является Россия.

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