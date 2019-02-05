Россия не решится пробивать сухопутный коридор в оккупированный Крым, - Stratfor

Украинская служба Радіо Свобода взяла интервью у Юджина Чаусовского - старшего аналитика по вопросам Евразии американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, которая известна своими экономическими и геополитическими прогнозами о событиях в мире, к которым прислушиваются в высоких кабинетах в США и Европе, передает Цензор.НЕТ.
"Должен сказать, что сценарий наземного коридора в Крым или Приднестровье крайне маловероятен в данный момент. Думаю, если Россия собиралась сделать столь серьезный военный шаг, то это, скорее всего, уже произошло бы в самом начале конфликта. И учитывая, что за последние год-два ситуация все же стабилизировалась, думаю, это делает еще более маловероятным, что Россия пойдет на такие действия. В то же время отмечу, не думаю, что такое развитие событий следует полностью исключить. Могут возникнуть внешние факторы, которые способны повлиять на это решение, как и на конкретные цифры", - отметил аналитик.
По его словам, в первом докладе о возможных военных сценариях в Украине в 2015 году, организация оценила, что России понадобится от 20 до 30 тысяч солдат для создания российского "сухопутного моста" в Крым и примерно в два раза больше - от 40 до 60 тысяч человек, чтобы достичь Приднестровья.
"Думаю, эти цифры до сих пор правильные. Но все очень зависит от того, на какие именно действия пойдет Россия. А еще - от внешних обстоятельств. Прежде всего, насколько США и страны НАТО поддержат Украину в военном плане. Это определит и количество военнослужащих, и тип войск, которые Россия может задействовать при таком сценарии", - сообщил Чаусовский.
Он подчеркнул, что после захвата РФ понадобятся еще несколько тысяч военнослужащих, чтобы удержать территорию.
"Сложно назвать точную цифру, поскольку это будет зависеть от конкретных обстоятельств, но явно потребуются еще десятки тысяч солдат, чтобы удержать эту территорию, защищать ее. И это была бы изнурительная позиционная война против украинских сил и, возможно, сил, поддерживаемых НАТО. В случае, если Россия попытается пробить более широкий коридор, в Приднестровье, это могут быть сотни тысяч солдат - или даже более того. Для России это было бы очень серьезным военным присутствием, если бы она решилась это сделать", - уверен эксперт.
Чтобы противостоять этой атаку, потребуется почти полное участие всех Вооруженных сил Украины, а также, вероятно, - поддержка со стороны США или НАТО, прежде всего, что касается военной подготовки и материально-технического обеспечения.
"Отразить столь мощное нападение, с военной точки зрения, это была бы проблема. Украинские Вооруженные силы, к сожалению, не сравнятся с российскими (по количеству солдат и имеющейся военной техники. - Ред.). Все также будет зависеть от уровня поддержки, которую Украина может получить от Запада и НАТО, но я сравниваю обычное вооружение.
В то же время, обратите внимание на тот факт, что до сих пор Россия действовала (и военными средствами, и косвенно) только в таких местах, как Крым или восточная Украина, потому что это имеет максимальную политическую поддержку (внутри самой страны. - Ред.) и военных действий, и силовых решений. Но если она выйдет за рамки этих территорий, например, если речь о "наземном коридоре", то в зависимости от того, как далеко это зайдет, все становится менее жизнеспособным и благоприятным для российского политического климата. Таким образом, если мы увидим войну на истощение с Украиной или временные военные действия, Россия столкнется с огромными внутренними проблемами", - констатирует Чаусовский, добавляя, что существует целый ряд угроз, источником которых является Россия.