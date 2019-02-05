Опасную польскую говядину на территорию Украины не завозили, - Госпродпотребслужба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы

Согласно сообщению RASFF ЕС для раннего предупреждения об опасных пищевых продуктах, мясо больных животных было экспортировано в Финляндию, Венгрию, Эстонию, Румынию, Швецию, Францию, Испанию, Литву, Португалию и Словакию.

Указанная продукция на территорию Украины не импортировалась.

4 февраля 2019 г. инспекторы Еврокомиссии начали аудит на убойных заводах Польши.

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"Подчеркиваем, что в соответствии с действующим законодательством Украины ввоз продуктов животного происхождения на территорию Украины из стран-членов ЕС возможен только с предприятий, находящихся под контролем компетентного органа страны экспортера и одобрены ЕК, что делает невозможным поставку таких товаров с предприятий, находящихся вне контроля", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее появилась информация, что 2700 кг мяса больных коров из Польши экспортировали в другие страны ЕС.