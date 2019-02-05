В связи с ремонтом на двух мостах в Киеве будет частично ограничено движение транспорта

Как информирует Цензор.НЕТ об этом говорится в сообщении пресс-службы "Киевавтодора" в Facebook.
Так, в связи с выполнением ремонта асфальтобетонного покрытия 5 февраля будет частично ограничено движение транспорта:
- на Южном мостовом переходе с 11:00. до 17:00 в направлении Столичного шоссе;
- на Северном мосту через р. Днепр с 16:00. до 20:00 в направлении жилого массива Оболонь, а также с 21:00. до 01:00 в направлении жилого массива Троещина.
"Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ", - сказано в сообщении.