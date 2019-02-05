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05.02.19 08:49

В связи с ремонтом на двух мостах в Киеве будет частично ограничено движение транспорта

Во вторник, 5 февраля, в столице в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия частично ограничат движение транспорта на Северном и Южном мостам

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Как информирует Цензор.НЕТ об этом говорится в сообщении пресс-службы "Киевавтодора" в Facebook.

Так, в связи с выполнением ремонта асфальтобетонного покрытия 5 февраля будет частично ограничено движение транспорта:

- на Южном мостовом переходе с 11:00. до 17:00 в направлении Столичного шоссе;

- на Северном мосту через р. Днепр с 16:00. до 20:00 в направлении жилого массива Оболонь, а также с 21:00. до 01:00 в направлении жилого массива Троещина.

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"Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ", - сказано в сообщении.

В связи с ремонтом на двух мостах в Киеве будет частично ограничено движение транспорта 01

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