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05.02.19 08:58

Владельцу турецких вилл, коррупционеру Продану суд вернул загранпаспорт

Соломенский районный суд г. Киева 4 февраля принял решение вернуть бывшему исполняющему обязанности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Мирославу Продану заграничный паспорт. Также в дальнейшем бывший руководитель ГФС не обязан носить электронный браслет.

Владельцу турецких вилл, коррупционеру Продану суд вернул загранпаспорт

Об этом сообщила адвокат Ольга Просянюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинские новости.

"Изначально к Мирославу Продану не применялась мера пресечения в виде домашнего ареста, его передвижения в пределах Украины судом не ограничивались. В подобных случаях электронный браслет обычно не используется. В нем нет необходимости, контролировать передвижения правоохранителям не нужно, это лишние неудобства для всех сторон. Мы с самого начала указывали на необоснованность применения браслета, и суд принял во внимание аргументы защиты", - пояснила адвокат.

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По словам Просянюк, решение суда вернуть Продану заграничный паспорт связано с отсутствием каких-либо оснований для ограничения передвижений.

"Мирослав Продан находился за границей, когда следствие выдвинуло ему обвинение. Он сразу же заявил, что вернется в Украину, выполнил обещание и добросовестно выполняет возложенные на него обязанности. В любом случае выезд за рубеж Мирослава Продана не возможен без разрешения прокурора САП. Возвращение паспорта имеет, скорее, символическое значение", - заявила адвокат.

Адвокат также отметила, что планы Продана не изменились, бывший руководитель ГФС намерен оставаться в Украине, "идти до конца" и опровергнуть выдвинутые против него обвинения.

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Напомним, 15 ноября Специальная антикоррупционная прокуратура объявила Продану о подозрении в незаконном обогащении. По данным САП, за время работы на должностях и.о. заместителя и и.о. председателя ГФС в июле 2016 - июне 2018 года он получил 89 млн грн, за которые ему приобрели ряд объектов недвижимости и автомобилей. По данным НАБУ, он оформил на других лиц право собственности на имущество на сумму 89,5 млн грн. В частности, за 76,6 млн грн приобретены объекты недвижимости в Турецкой республике. В то же время НАБУ продолжает устанавливать причастность Продана к другому имуществу - в частности, квартир в ЖК "Французский квартал" и дома в пгт. Могилев-Подольский и др.

Сам Мирослав Продан заявил, что "не видел ни одного официального документа" относительно выдвинутых против него обвинений.

4 декабря Соломенский районный суд Киева избрал Мирославу Продану меру пресечения в виде взятия на поруки с ношеним електронного браслета.

В начале сентября 2018 г. и.о. руководителя ГФС Мирослав Продан ушел в отставку.

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