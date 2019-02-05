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05.02.19 10:37

Дочь нардепа Березкина пришла в НАБУ: "Подозрения мне никто не вручал. Хочу узнать, в чем дело"

Виктория Березкина, дочь народного депутата Станислава Березкина, по собственной инициативе явилась в Национальное антикоррупционное бюро Украины, чтобы выяснить, в чем ее подозревают.

 Об этом Виктория Березкина написала на своей странице в социальной сети "Фейсбук".

Пост датирован 5 февраля, 9:45.

Дочь нардепа Березкина пришла в НАБУ: Подозрения мне никто не вручал. Хочу узнать, в чем дело 01

Виктория Березкина опровергла информацию о том, что ей было вручено подозрение в рамках производства относительно нарушений при получении "Креатив групп" кредитов в банковских учреждениях в 2014 году.

"Многие СМИ писали со ссылкой на анонимные "источники", что я являюсь подозреваемой в "шумном" деле, расследуемом НАБУ. На самом деле подозрение мне никто не вручал. Пришла в Бюро по собственной инициативе, чтобы узнать, в чем дело", - написала Виктория Березкина.

Она также отметила, что всегда уведомляла и намерена дальше уведомлять силовиков о своем местоположении.

"Ранее уведомляла НАБУ о своем местонахождении, ведь скрывать мне нечего и никаких незаконных действий я не совершала", - подчеркнула Виктория Березкина.

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