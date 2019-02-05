Рада не смогла принять законопроект о создании территориальных центров комплектования и соцподдержки на базе военкоматов: Парубий объявил перерыв для консультаций

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Парламентарии не смогли принять законопроект №9285 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с созданием территориальных центров комплектования и социальной поддержки на базе военных комиссариатов во втором чтении. Также они дважды не смогли проголосовать за возвращение к его рассмотрению.

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Секретарь комитета ВР по нацбезопасности Иван Винник отметил, что законопроект является важнейшим и его необходимо принять, а вопросы обороны во время войны не должны становится предметом политического торга.

При этом депутаты из фракции "Радикальной партии Олега Ляшко" блокируют трибуну парламента, заявляя, что вернуться к голосованию после рассмотрения их законопроекта о снижении тарифов на газ для населения, введения моратория на поднятие тарифов и увольнения руководства "Нафтогаза".

Спикер Парубий объявил перерыв для политических консультаций с "Радикальной партией". Также он заявил, что рассмотрение законопроекта в силу его важности не закончено и депутаты к нему вернутся.

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