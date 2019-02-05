Суд отменил арест имущества экс-главы МВД Захарченко, так как не нашел связи с ним

Как передает "Судебный репортер", об этом говорится в полном тексте решения суда, обнародованном 5 февраля, информирует Цензор.НЕТ
По словам представителя компании, следствие не нашло доказательств в подтверждение связи арестованного имущества и его владельца (фирмы) и подозреваемого Виталия Захарченко. В частности, что имущество является доходом от преступления и продано компании с целью сокрытия преступления и избежания конфискации.
Установлено, что инвестором Фонда является компания с Британских Виргинских островов "Найджелт Брос Холдинг ЛТД" (Nygelt Bros Holding LTD). Бенефициарным владельцем последней является гражданин Украины, но это не Захарченко (имя и фамилия неизвестны). Судья убедился, что доходы владельца компании задекларированы, и это подтверждается справками.
Суд принял во внимание, что добросовестность приобретения права собственности нидерландской компанией "Фонд Административное бюро LVV" на арестованное имущество также была установлена решением Дарницкого районного суда Киева по гражданскому делу. В рамках этого дела право собственности на имущество оспаривала иностранная компания "Дакс Билдинг ДСС ЛТД".
Поэтому следственный судья, исследуя имеющиеся доказательства, не нашел взаимосвязи между Захарченко и Фондом. Он сделал вывод, что компания-владелец имущества не имеет отношения к деятельности и преступлений, в совершении которых тот подозревается.
Кроме того, учтено, что нидерландский фонд выиграл иск к журналисту о защите чести и достоинства. Ранее суд обязал журналиста опровергнуть информацию о связи с Захарченко.
Решение принял судья Печерского суда Виталий Писанец.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 30 января 2019 года Печерский райсуд Киева снял арест с имущества бывшего главы МВД времен Януковича Виталия Захарченко.
Позднее в судебном реестре был опубликован список активов, с которых решением суда сняли арест.
По мнению народного депутата Сергея Лещенко, снятие ареста с активов является платой за отказ Захарченко от телеканала "112 Украина".