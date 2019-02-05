Пашинский: Чемпионом по разбазариванию армии был министр обороны Гриценко

Об этом заявил заместитель председателя фракции "Народный фронт", председатель комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский в ВР журналистам, комментируя отчет Генпрокуратуры и следствия о хищениях в армии в 2004-2017 гг.

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"Очень простая схема, стоит воинская часть, например, в Луганске, там были артиллерийский полк и механизированный. Эту часть приказом министра обороны ликвидируют, а имущество переводят в избыточное и продают по цене металлолома ...

Мы сейчас вынуждены покупать в Чехии и Польше БМП-1, БМП-2 по цене 170-200 тысяч долларов, а в 2005-2007 гг сотни этих БМП были списаны по цене в среднем 7000 долларов ", - заявил он.

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"Чемпионом по разбазариванию нашей армии, а фактически это злоупотребление служебным положением и властью, был Анатолий Гриценко. Это не обвинение, это констатация факта после анализа списков документов", - заявил нардеп.



"Я приведу один пример 2006 года, когда с боевого дежурства был снят зенитно-ракетный комплекс С-300, приказом министра как бы передается частной компании на ремонт за 1,5 миллиона долларов и через месяц этот комплекс продают за 25000000 долларов", - сообщил Пашинский журналистам.