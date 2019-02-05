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05.02.19 12:40

Россия использует Беларусь для планирования военных операций, - отчет спецслужб Литвы

Россия последовательно укрепляет военные мощности в Калининградской области, но размещенные в Балтийском регионе дополнительные силы НАТО и растущие национальные вооруженные силы стран Балтии снижают вероятность конфликта, говорится в ежегодной оценке угроз, подготовленной двумя литовскими спецслужбами - Департаментом госбезопасности и военной разведкой Литвы.

россия,беларусь

"Дислоцированная в области военная группировка последовательно укрепляется: обновляется старая и создается новая военная инфраструктура, формируются новые военные части, поставляются новые вооружения и боевая техника, на сухопутных и морских полигонах области проводится интенсивная военная подготовка", - отмечается в документе, опубликованном во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Согласно подготовленной оценке угроз, граничащей с Литвой Беларуси в российской военной доктрине предоставляется роль "буферного" государства - РФ использует территорию страны для планирования военных операций и демонстрации военной мощи, а углубляющаяся военная интеграция и экономическая зависимость снижает возможности Минска осуществлять независимую оборонную политику и политику безопасности.

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По данным литовских спецслужб, расширяя военное присутствие в Калининградской области Россия повышает способность вести военные действия в течение 24-48 часов с момента получения приказа.

С другой стороны, подчеркивают авторы документа, увеличение национальных вооруженных сил Балтийских стран и дислоцированных в регионе мощностей НАТО в случае военного конфликта позволит избежать широкого вовлечения НАТО и снижает вероятность начала конфликта в регионе.

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