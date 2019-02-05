Гендиректору завода "Маяк" сообщено о подозрении за невыплату зарплаты работникам на сумму более 11 млн гривен, - прокуратура Киева

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба прокуратуры города Киева в Facebook.

"Киевской местной прокуратурой №5 сообщено о подозрении председателю правления-генеральному директору ОАО "Завод "Маяк" в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.175 УК Украины (безосновательная невыплата заработной платы гражданам более чем на месяц, совершенная умышленно руководителем предприятия).

Досудебным расследованием установлено, что с декабря 2017 г. по сентябрь 2018 г. руководитель завода не выплачивал заработную плату 380 работникам предприятия, в результате чего возникла задолженность на сумму 11 млн 200 тыс. грн.

В это же время, несмотря на задолженность перед рабочими и при наличии средств на счетах глава предприятия осуществлял другие платежи, растрачивал средства на хозяйственные нужды и даже оказывал финансовую помощь сторонним субъектам хозяйственной деятельности", - сказано в сообщении.

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В настоящее время решается вопрос об избрании руководителю предприятия пресечения.

Ход досудебного расследования находится на контроле местной прокуратуры.





