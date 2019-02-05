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05.02.19 12:59

Польша откажется от российского газа в конце 2022 года, - уполномоченный правительства Наимский

В конце 2022 года Польше станет окончательно независимой от поставок газа из России.

Польша откажется от российского газа в конце 2022 года, - уполномоченный правительства Наимский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио", об этом сообщил уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

Он сообщил, что именно в это время заканчиваются прежние обязательства Польши по приобретению голубого топлива, зато появятся новые возможности.  Они связаны с завершением осенью этого года инвестиции Baltic Pipe - газопровода, который соединит залежи Северного моря, через Данию и Балтийское море с Польшей.

Государственный секретарь по Канцелярии премьера напомнил, что контракт с российским "Газпромом" на поставку газа закончится в конце 2022 года. Как заверил Наимский, Польша его не продлит.

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Диверсификации поставок голубого топлива должны также способствовать следующие контракты на приобретение сжиженного газа из США и Катара.

Польское правительство уверяет, что его энергетическая политика является реализацией целей энергетической политики Европейского Союза: усиление конкуренции, интеграция рынков газа, увеличение безопасности поставок, а также реализация принципов устойчивого развития.

Напомним, ранее Петр Наимский предостерег, что Nord Stream-2 может служить для углубленной разведки России.

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