Польша откажется от российского газа в конце 2022 года, - уполномоченный правительства Наимский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио", об этом сообщил уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
Он сообщил, что именно в это время заканчиваются прежние обязательства Польши по приобретению голубого топлива, зато появятся новые возможности. Они связаны с завершением осенью этого года инвестиции Baltic Pipe - газопровода, который соединит залежи Северного моря, через Данию и Балтийское море с Польшей.
Государственный секретарь по Канцелярии премьера напомнил, что контракт с российским "Газпромом" на поставку газа закончится в конце 2022 года. Как заверил Наимский, Польша его не продлит.
Диверсификации поставок голубого топлива должны также способствовать следующие контракты на приобретение сжиженного газа из США и Катара.
Польское правительство уверяет, что его энергетическая политика является реализацией целей энергетической политики Европейского Союза: усиление конкуренции, интеграция рынков газа, увеличение безопасности поставок, а также реализация принципов устойчивого развития.
Напомним, ранее Петр Наимский предостерег, что Nord Stream-2 может служить для углубленной разведки России.