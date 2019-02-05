Суд отстранил Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава, - Ляшко. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее решение Окружного административного суда города Киева на странице в Facebook опубликовал лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.



"Админсуд по нашему иску запретил Ульяне Супрун выполнять обязанности главы Минздрава. Жизнь и здоровье украинцев - наивысшая ценность. За это и боремся!", - написал главный "радикал".

Отмечается, что иск был подан народным депутатом от "Радикальной партии" Игорем Мосийчуком и частично удовлетворен.

"Запретить... Супрун совершать какие-либо действия, направленные на реализацию полномочий министра", - сказано в постановлении суда.

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