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05.02.19 13:30

Оплата работы агитаторов и наблюдателей на выборах будет оцениваться как подкуп избирателя, - советник главы МВД Варченко

В МВД Украины напоминают об уголовной ответственности за оплату работы агитаторов и наблюдателей на выборах - такие нарушения избирательного законодательства полиция будет квалифицировать как подкуп избирателя.

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"Мы хотим напомнить всем участникам избирательного процесса, что избирательное законодательство не предусматривает дополнительную оплату членам комиссий вне государственного бюджета. Сегодняшнее избирательное законодательство не предусматривает, что есть право выплаты денег наблюдателям и агитаторам во время избирательной кампании. Попытки осуществить такие платежи... нами будут оцениваться и квалифицироваться по ст. 160 УК - подкуп избирателя", - сказал на брифинге во вторник в Киеве советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также он обратил внимание на то, что нарушением законодательства будет и составление трудовых соглашений для агитаторов. Ссылаясь на нормы закона о выборах И.Варченко напомнил о запрете любых выплат за агитационную работу.

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"Попытки составить такие массовые соглашения, тысячами, десятками тысяч и таким образом осуществить подкуп избирателя нами также будут квалифицироваться как нарушение избирательного законодательства по ст. 160 УК -подкуп избирателей", - сказал он.

Таким образом, как пояснил советник главы МВД, законное финансирование избирательной кампании - только из госбюджета или избирательного фонда в безналичной форме.

"Если человек наличными получает какие-либо средства за какие-либо услуги - это уже незаконно. В безналичной форме имеют право оплачиваться услуги и товары.. изготовление продукции, оформление визуальной рекламы, на радио или в газетах", - сказал он.

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