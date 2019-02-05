Это заказная кампания, - представитель Кабмина в ВР Денисенко о решении суда по отстранению Супрун

Об этом Денисенко рассказал журналистам в кулуарах Рады, комментируя информацию о том, что суд по иску Игоря Мосийчука (Радикальная партия Ляшко) отстранил Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Это заказная кампания, связанная с огромными средствами, которые государство тратит на медреформу", - заявил Денисенко.

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На вопрос, почему "Радикальная партия" и в частности Игорь Мосийчук являются инициаторами иска об отстранении Супрун, Денисенко посоветовал обратиться с этим же вопросам к представителям этой политсилы.

Также он заверил, что Кабмин и дальше будет проводить медицинскую реформу.

"Правительство будет делать все возможное, чтобы реформа продолжалась", - заверил нардеп.

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Также Денисенко сообщил, что Ульяну Супрун не могут назначить министром так, как за нее нет необходимого количества голосов. Однако на сегодняшний день, по его словам, нет ни единого кандидата способного их получить.

Ранее Олег Ляшко сообщил, что суд по иску нардепа Игоря Мосийчука (Радикальная партия Ляшко) отстранил Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава. В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.