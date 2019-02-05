ФФУ заподозрила подделку протоколов от имени НАПК: готовят заявление о преступлении

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Федерации Владимир Тимошенко.



"Параллельно другие СМИ сообщили о фейковости "протоколов" от НАПК в суд со ссылкой на решение Агентства от 29 декабря прошлого года", - уточнил юрист.



По его словам, согласно п. 12 Порядка оформления протоколов об админнарушении и внесению предписания НАПК, соответствующие решения должны утверждаться исключительно на заседании НАПК.



"Однако, согласно сведениям официального сайта НАПК, решение о результатах проверки деклараций А. Павелко принималось Агентством только один раз - 29 декабря прошлого года. Никаких других заседаний по этому вопросу в НАПК не было, о чем свидетельствуют опубликованные повестки дня заседаний Агентства.



Решение же НАПК от 29 декабря не содержит упоминаний об утверждении протоколов об админнарушении. В то же время, документ свидетельствует об отсутствии в действиях А. Павелко признаков незаконного обогащения и конфликта интересов.



Замечу, что никакой официальной информации о новых решениях НАПК и составлении каких-то дополнительных протоколов, кроме документа от 29 декабря, А. Павелко никаким способом не сообщалось ", - пояснил Тимошенко.



Учитывая изложенное, юридический отдел ФФУ имеет все основания предполагать или фальсификацию решения, или же подделку документов по А. Павелко и итогов проверки его деклараций, отметил он.



"С целью выяснения истины и исключения участия отдельных лиц в спланированной и проплаченной дискредитационной кампании против А. Павелко накануне выборов в Исполком УЕФА, юристы ФФУ готовят заявление в правоохранительные органы Украины с требованием проверить изложенные факты путем проверки заявления об уголовном правонарушении", - резюмировал адвокат.



Тимошенко добавил, что ст. 358 УК Украины за "Использование заведомо поддельного документа" наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.



Напомним, ранее НАПК установило отсутствие фактов незаконного обогащения и конфликта интересов в Павелко.