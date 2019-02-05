Отстранение Супрун может потенциально повлиять на жизненно важные реформы здравоохранения в Украине, - посол Великобритании Гоф

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом она написала на своей странице в соцсети.

"Ожидаю дальнейших подробностей по этому делу, однако обеспокоена потенциальным его влиянием на жизненно важные реформы здравоохранения в Украине", - написала посол.

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Ранее в этот день лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.