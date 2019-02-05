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05.02.19 13:57

Отстранение Супрун может потенциально повлиять на жизненно важные реформы здравоохранения в Украине, - посол Великобритании Гоф

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф обеспокоена возможным влиянием решения суда об отстранении от должности и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун на реформу здравоохранения.

Отстранение Супрун может потенциально повлиять на жизненно важные реформы здравоохранения в Украине, - посол Великобритании Гоф

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом она написала на своей странице в соцсети.

"Ожидаю дальнейших подробностей по этому делу, однако обеспокоена потенциальным его влиянием на жизненно важные реформы здравоохранения в Украине", - написала посол.

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Ранее в этот день лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

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