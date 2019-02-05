Решение об отстранении Супрун принял судья, восстановивший Насирова в должности, - Егор Соболев

Об этом рассказал журналистам в кулуарах Рады Егор Соболев ("Самопомич"), передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Это не правосудие. Законы должны применяться ко всем одинаково", - сказал Соболев, добавив, что нынешнее решение суда не соответствует ряду законов, в частности закону о границе.

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По поводу судьи, принявшему такое решение, Соболев сообщил: "Это судья, который восстановил в должности Насирова. Это судья, который признал рекламу Луценко социальной, то есть это очень не простой судья"

По мнению Соболева, противники реформ и Супрун сводят с ней счеты руками "Радикальной партии".

Ранее Олег Ляшко сообщил, что суд по иску нардепа Игоря Мосийчука (Радикальная партия Ляшко) отстранил Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава. Отметим, что согласно обнародованному Мосийчуком решению суда, данное решение принял судья Окружного административного суда Киева Сергей Каракашьян. В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.