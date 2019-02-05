Кабмин поддерживает деятельность Супрун в должности и.о. главы Минздрава, - Розенко

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Считаю, что она назначена с соблюдением действующего законодательства. Я не вижу никаких оснований для отстранения ее от должности", - сказал он.
Кроме того, вице-премьер подчеркнул, что правительство поддерживает деятельность Супрун в должности и.о. главы Минздрава.
Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.
В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.